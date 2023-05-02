Эксперт в нутрициологии Марина Мельникова назвала продукты для идеального завтрака

Эксперт порекомендовала употреблять с утра кашу, яйца, овощи и молочные продукты – такой набор компонентов обеспечит организм достаточным количеством белков, жиров и углеводов, необходимых для восполнения энергии. Мельникова добавила, что к такому завтраку можно добавить апельсиновый сок (не следует пить натощак), содержащий витамин C, и горький шоколад, вызывающий обильное высвобождение эндорфинов в организме.