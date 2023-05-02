Эксперт в нутрициологии Марина Мельникова назвала продукты для идеального завтрака

Нутрициолог Марина Мельникова рассказала об идеальном завтраке, способном обеспечить энергией на всю первую половину дня и насытить необходимыми питательными веществами. Об этом пишет «Радио Sputnik».
Эксперт порекомендовала употреблять с утра кашу, яйца, овощи и молочные продукты – такой набор компонентов обеспечит организм достаточным количеством белков, жиров и углеводов, необходимых для восполнения энергии. Мельникова добавила, что к такому завтраку можно добавить апельсиновый сок (не следует пить натощак), содержащий витамин C, и горький шоколад, вызывающий обильное высвобождение эндорфинов в организме.
Ранее диетолог Маргарита Королева в интервью «Радио Sputnik» рассказала, кому следует чаще употреблять селедку. Эксперт порекомендовала увеличить присутствие этой рыбы в рационе тех, кто много работает, недосыпает, часто испытывает стресс и склонен к набору лишнего веса.