Политолог Сергей Пантелеев считает, что расследование трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году зашло абсолютно не в ту сторону. Об этом пишут РИА Новости.
Так, по его мнению, все работа следствия дошла до оправдания виновников инцидента. Запад же посчитал нужным закрыть на все глаза.
«Расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе стало «зеркалом» всего того, что происходит на Украине», - заявил Пантелеев в ходе интервью.
Особенно политолога поразило возведение некоторых убийц в ранг национальных героев, ведь в тот день погибло 48 человек, а больше 250 получили ранения.
Ранее учительница из Одессы уволилась с работы, после обвинений в свой адрес за ведение уроков на русском языке.