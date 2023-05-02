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Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах в соцсетях

Общество
Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах в соцсетях

Телеведущая Ксения Бородина крайне резко высказалась по поводу хэйтеров, которые пишут про нее ложь.

The Voice Mag сообщает, что артистка возмущена тем, что в интернете всплывают видео, где видно оформленную на девушку компанию ООО «Ксения Бородина».

«Вы идиоты? Откуда вы все это берете?», - написала телеведущая у себя на странице.

Возможно, что ненависть с ее стороны всплывает на фоне начавшихся после ареста Елены Блиновской проверок по факту отмывания денег блогерами-миллионниками.

Бородина попросила завистников прекратить распространять ложную информацию и призвала фанатов не верить в этот «бред».

Ранее у певицы Ани Лорак начался спад в карьере из-за своей нечеткой политической позиции.
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