Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах в соцсетях

Телеведущая Ксения Бородина крайне резко высказалась по поводу хэйтеров, которые пишут про нее ложь.
The Voice Mag сообщает, что артистка возмущена тем, что в интернете всплывают видео, где видно оформленную на девушку компанию ООО «Ксения Бородина».
«Вы идиоты? Откуда вы все это берете?», - написала телеведущая у себя на странице.
Возможно, что ненависть с ее стороны всплывает на фоне начавшихся после ареста Елены Блиновской проверок по факту отмывания денег блогерами-миллионниками.
Бородина попросила завистников прекратить распространять ложную информацию и призвала фанатов не верить в этот «бред».
Ранее у певицы Ани Лорак начался спад в карьере из-за своей нечеткой политической позиции.