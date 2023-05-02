Гидрометцентр России спрогнозировал похолодание и сильные дожди в нескольких регионах

По прогнозу, в течение текущей недели в Белгороде, Орле, Брянске, Липецке и Курске ожидается похолодание. Температура будет опускаться до +1 градуса. Ближе к концу недели похолодает еще больше. Это климатическая норма апреля, но не начала мая. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Майкопе ожидаются сильные осадки, информирует ТАСС.