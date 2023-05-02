Российская авиация нанесла мощнейший удар на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук отметил, что более 120 целей были поражены в районах сосредоточения огневых средств и живых сил противника. Авиация также нанесла удары по восьми опорным пунктам Вооруженных сил Украины, уничтожив снаряды для РСЗО HIMARS. Кроме того, украинцы потеряли один беспилотный летательный аппарат. По словам Савчука, разведка «Центра» обнаружила две бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, которые также подверглись удару.