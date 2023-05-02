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Российская авиация нанесла мощнейший удар на краснолиманском направлении

Политика
Российская авиация нанесла мощнейший удар на краснолиманском направлении

Авиация группировки «Центр» ВС РФ нанесла удары по 170 объектам на краснолиманском направлении. Об этом сообщает издание URA.RU.

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук отметил, что более 120 целей были поражены в районах сосредоточения огневых средств и живых сил противника. Авиация также нанесла удары по восьми опорным пунктам Вооруженных сил Украины, уничтожив снаряды для РСЗО HIMARS. Кроме того, украинцы потеряли один беспилотный летательный аппарат. По словам Савчука, разведка «Центра» обнаружила две бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, которые также подверглись удару.

Ранее ВКС России уничтожили склад снарядов на александро-калининском направлении. ВСУ потеряли около 600 снарядов для РСЗО.
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