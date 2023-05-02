Глава Приморья Олег Кожемяко предложил передать изъятую у браконьеров технику в зону СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, где можно применить с пользой изъятую у «черных лесорубов» технику. Политик предложил передать ее в зону проведения специальной военной операции.
Кожемяко пообещал рассмотреть такую возможность и позже предложить проработанную инициативу. Он сообщил, что у нелегалов были изъяты сотни единиц техники, включающей бульдозеры, автокраны, внедорожники. Глава региона заявил, что количество «черной рубки» леса в Приморье сократилась в три раза и подчеркнул, что и дальше субъект РФ будет серьезно бороться с браконьерством.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина вышла к завершению подготовки контрнаступления. Он также добавил, что «в ближайшее время» командование ВСУ утвердит дату операции.