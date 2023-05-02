Глава Приморья Олег Кожемяко предложил передать изъятую у браконьеров технику в зону СВО

Кожемяко пообещал рассмотреть такую возможность и позже предложить проработанную инициативу. Он сообщил, что у нелегалов были изъяты сотни единиц техники, включающей бульдозеры, автокраны, внедорожники. Глава региона заявил, что количество «черной рубки» леса в Приморье сократилась в три раза и подчеркнул, что и дальше субъект РФ будет серьезно бороться с браконьерством.