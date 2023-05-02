Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Психолог Зберовский объяснил, почему большая разница в возрасте не вредит отношениям

Общество
Психолог Зберовский объяснил, почему большая разница в возрасте не вредит отношениям

Психолог Андрей Зберовский в интервью изданию MEN TODAY рассказал почему большая разница в возрасте не мешает отношениям.

У выбора партнера постарше есть свои ощутимые плюсы, например, больший объем опыта, который всегда может пригодиться. Приятно, когда всегда есть человек, с которым можно посоветоваться.

Партнер помладше же всегда будет помогать вам, делясь своей энергией и зарядом. Постоянные тусовки и вечеринки, тяга ко всему новому и неизведанному. С таким человеком точно не соскучишься.

Новый опыт, разнообразие и потакание своим сексуальным желаниям хоть и не должны принимать ведущие роли в вашей жизни, но помогут вам почувствовать себя комфортно. Если вы все осознанно делаете, то вас ничего не должно смутить.

Ранее профессор рассказал о первых признаках, помогающих распознать деменцию в самом начале.
пожилые молодые люди отношения
Военкоры ФАН