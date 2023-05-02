Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Известия»: ВС РФ уничтожили восемь украинских целей

Армия
«Известия»: ВС РФ уничтожили восемь украинских целей

Стало известно об успехах российских войск на фронте. Высокоточные удары снова ликвидируют технику противника.

На протяжении последнего месяца ВС РФ проводили активную работу по ликвидации техники и целей украинской стороны. На данный момент российским военным удалось ликвидировать около восьми украинских целей, а также несколько артиллерийских гаубиц, которые принадлежали НАТО. Большая часть уничтоженной техники была американской, словацкой и польской, информируют «Известия».

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают успешно ликвидировать натовскую технику на территории Украины. Министерство обороны рассказало об уничтожении двух систем противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в Одессе и прилегающем регионе. Сообщается, что эта техника была отправлена ВСУ из Великобритании.
вс рф всу Украина
Военкоры ФАН