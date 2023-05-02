«Известия»: ВС РФ уничтожили восемь украинских целей

На протяжении последнего месяца ВС РФ проводили активную работу по ликвидации техники и целей украинской стороны. На данный момент российским военным удалось ликвидировать около восьми украинских целей, а также несколько артиллерийских гаубиц, которые принадлежали НАТО. Большая часть уничтоженной техники была американской, словацкой и польской, информируют «Известия».