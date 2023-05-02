Эксперт Литовкин: ВСУ не готовы к наступлению и используют психологическое давление

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что заявления украинских властей о готовящемся контрнаступлении являются психологическим давлением на российскую армию. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он отметил, что эта тактика бесполезна потому, что «армия России занимается делом, воюет». Литовкин считает, что такие заявления рассчитаны на широкую публику, а не на военных. Он также высказал мнение, что за ними скрывается неготовность украинских вооруженных сил к проведению контрнаступления. По его словам, украинской армии не хватает боевой техники, боеприпасов, солдат и решающих видов вооружения, таких как авиация и системы ПВО, что делает любое наступление обреченным на разгром.
Ранее полковник запаса Юрий Чмутин назвал главную преграду для контрнаступления ВСУ. Он сомневается в том, что украинские войска смогут преодолеть Каховское водохранилище.