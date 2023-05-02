Эксперт Литовкин: ВСУ не готовы к наступлению и используют психологическое давление

Он отметил, что эта тактика бесполезна потому, что «армия России занимается делом, воюет». Литовкин считает, что такие заявления рассчитаны на широкую публику, а не на военных. Он также высказал мнение, что за ними скрывается неготовность украинских вооруженных сил к проведению контрнаступления. По его словам, украинской армии не хватает боевой техники, боеприпасов, солдат и решающих видов вооружения, таких как авиация и системы ПВО, что делает любое наступление обреченным на разгром.