Села мужу на шею: Певица Ольга Орлова рассказала, кто оплачивает покупки в семье

Телеведущая Ольга Орлова поделилась некоторыми деталями семейного бюджета. Подписчики звезды часто у нее интересуются, кто является старшим в семье по финансам. Об этом пишет 5-tv.ru.
Орлова шутливо ответила на вопросы фанатов, сказав, что ее средства – это ее средства, а деньги мужа – это деньги всей семьи. Позже певица честно призналась, что он занимается всеми жизненными и бытовыми расходами. Орлова добавила, что ощущает себя «сидящей у мужа на шее».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что, исходя из общественного опроса, большинство жителей Российской Федерации рассматривают совместные путешествия как лучший способ укрепить отношения. Второе место по популярности ответов заняли совместные прогулки.