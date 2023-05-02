Села мужу на шею: Певица Ольга Орлова рассказала, кто оплачивает покупки в семье

Орлова шутливо ответила на вопросы фанатов, сказав, что ее средства – это ее средства, а деньги мужа – это деньги всей семьи. Позже певица честно призналась, что он занимается всеми жизненными и бытовыми расходами. Орлова добавила, что ощущает себя «сидящей у мужа на шее».