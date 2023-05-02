Эксперты рассказали как побороть потливость и неприятный запах

Издание MEN TODAY выяснило как избавиться от потливости и неприятного сопутствующего запаха.
Если эта проблема особенно актуальна для вас, то специалисты советуют провериться у врача на гипергидроз. Придется сдавать анализы, но это того стоит.
Потребляйте поменьше кофе, алкоголя и острых продуктов. Они провоцируют вас обильно потеть при любой температуре. Используйте одежду с хорошим влагоотведением. Свитер из мериносовой шерсти отлично справляется с этой задачей.
Примите тот факт, что летом начинается особенно сильная потливость. Так у всех, расслабьтесь. При резкой смене погоды ваш организм испытает стресс и может начать обильно потеть. Признаки должны уйти через две недели.
Подумайте насчет смены климата. Там, где влажность повышена потеют больше. В горах же, где воздух крайне сухой, потливость наоборот понижается.
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