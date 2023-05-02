Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев попросил Россию защитить Республику

По его словам, даже если Молдова потребует ухода русских миротворцев, это не станет причиной для прекращения миротворческой операции. В Приднестровье проживает много мирных людей, включая граждан России, которые нуждаются в защите. Игнатьев подчеркнул, что в случае агрессивных действий со стороны Кишинева, Россия должна будет обеспечить мир и безопасность. Русские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года и охраняют, в том числе, советские боеприпасы.