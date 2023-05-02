«Раскольников по-африкански»: 20-летний парень с топором изнасиловал 90-летнюю женщину ради ритуала

Представившись родственником хозяина дома, молодой человек попросил женщину впустить его и накормить. Доверчивая старушка согласилась, и пока она готовила еду на кухне, мужчина осмотрел ее дом, в частности, спальню. После того, как пенсионерка дала ему еды, он попросил у нее топор и ушел якобы в магазин. Однако через время он вернулся к женщине без покупок и, угрожая топором, завел ее дом, где и изнасиловал. После этого он скрылся.