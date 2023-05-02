«Раскольников по-африкански»: 20-летний парень с топором изнасиловал 90-летнюю женщину ради ритуала

В Зимбабве мужчина послушал совета шамана и решил разбогатеть необычным способом.
В городе Биндур 22-летний мужчина решил разбогатеть и пошел к шаману, чтобы узнать, как лучше всего это сделать. Тот ответил, что для обогащения необходимо провести магический ритуал. Однако, одной из ключевых составляющих этой церемонии было изнасилование пожилой женщины. Мужчина недолго думая пошел искать подходящую жертву пока не наткнулся на 90-летнюю пенсионерку.
Представившись родственником хозяина дома, молодой человек попросил женщину впустить его и накормить. Доверчивая старушка согласилась, и пока она готовила еду на кухне, мужчина осмотрел ее дом, в частности, спальню. После того, как пенсионерка дала ему еды, он попросил у нее топор и ушел якобы в магазин. Однако через время он вернулся к женщине без покупок и, угрожая топором, завел ее дом, где и изнасиловал. После этого он скрылся.
Очевидно, ритуал не сработал, так как разбогатеть мужчине не удалось. Дочь потерпевшей пришла домой, где ее мать в слезах рассказала ей о случившемся. Насильника быстро отыскали и отправили под арест, а после осудили на 18 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Канаде местный житель ворвался в дом 92-летней старушки и изнасиловал ее, после чего скрылся с места преступления. В течение суток его поймали и арестовали.