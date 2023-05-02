Ученые рассказали, как вредные привычки укрепляют отношения и одновременно вредят здоровью

Недавнее исследование специалистов Цюрихского университета показало, что «вредное времяпрепровождение» со второй половинкой улучшает отношения, но разрушает здоровье. Об этом пишет New York Post.
Ученые выяснили, что, совместное курение и сидячий образ жизни коррелировали с повышенной близостью и удовлетворенностью отношениями на ежедневном уровне, хотя улучшение отношений не наблюдалось у пар, совместно употреблявших нездоровую пищу.
Исследователи считают, что такое совместное времяпрепровождение помогает снизить количество конфликтов и поддержать сплоченность отношений. Уподобление одним и тем же вредным привычкам позволяет снизить стресс и избавиться от негативных эмоций.
Тем не менее, такой образ жизни в будущем негативно скажется на здоровье обоих партнеров. Ученые предложили другой, более здоровый вариант из области психологии для улучшения привязанности – они посоветовали совершить дорогую покупку вещи, которую так давно хотелось и скрыть это от партнера. Такие обстоятельства вскоре вызовут чувство вины и заставят проводить больше времени со своей половинкой для эмоциональной компенсации.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о результатах исследования немецких психологов о взаимосвязи сценариев развития старых и новых отношений. Ученые сделали вывод, что люди часто переносят ошибки из одних отношений в другие, однако постоянно воспроизводимый «паттерн поведения» указывает на предсказуемость человека.