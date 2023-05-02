Ученые рассказали, как вредные привычки укрепляют отношения и одновременно вредят здоровью

Тем не менее, такой образ жизни в будущем негативно скажется на здоровье обоих партнеров. Ученые предложили другой, более здоровый вариант из области психологии для улучшения привязанности – они посоветовали совершить дорогую покупку вещи, которую так давно хотелось и скрыть это от партнера. Такие обстоятельства вскоре вызовут чувство вины и заставят проводить больше времени со своей половинкой для эмоциональной компенсации.