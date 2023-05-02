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Основатель Alibaba Джек Ма стал профессором Токийского университета

Весь мир
Основатель Alibaba Джек Ма стал профессором Токийского университета

Один из основателей Alibaba Group Holding Джек Ма стал приглашенным профессором в Токийском университете. Об этом пишет JapanToday.

Планируется, что Ма будет консультировать работников университета и проводить свои исследования в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания.

«Похоже, что его карьера бизнесмена подошла к концу», - заявил аналитик Ошадхи Кумарасири.

Токийский вуз не уточнил, какие лекции или семинары будет проводить Ма. Компания так же еще не прокомментировала смену деятельности своего соучредителя.

Из медийного пространства бизнесмен пропал в 2020 году, после того, как раскритиковал китайских финансовых регуляторов.

Ранее стало известно, что Джек Ма отказался от контрольных прав на Ant Group.
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