Основатель Alibaba Джек Ма стал профессором Токийского университета

Один из основателей Alibaba Group Holding Джек Ма стал приглашенным профессором в Токийском университете. Об этом пишет JapanToday.
Планируется, что Ма будет консультировать работников университета и проводить свои исследования в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания.
«Похоже, что его карьера бизнесмена подошла к концу», - заявил аналитик Ошадхи Кумарасири.
Токийский вуз не уточнил, какие лекции или семинары будет проводить Ма. Компания так же еще не прокомментировала смену деятельности своего соучредителя.
Из медийного пространства бизнесмен пропал в 2020 году, после того, как раскритиковал китайских финансовых регуляторов.
Ранее стало известно, что Джек Ма отказался от контрольных прав на Ant Group.