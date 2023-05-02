Премьер-министр Японии Кисида планирует посетить Южную Корею

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планирует побывать в Южной Корее с двухдневным визитом, чтобы встретиться с президентом Юн Сок Елем. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.
Он рассказал, что страны намерены активизировать усилия по улучшению двусторонних связей на фоне ухудшения отношений с Южной Кореей.
«Это будет хорошая возможность откровенно обменяться мнениями о путях развития японо-южнокорейских отношений и быстро меняющейся международной ситуации», - сказал Кисида.
Последний визит японского премьера в Южную Корею состоялся в феврале 2018 года, когда тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Ранее КНДР раскритиковала Японию за призыв к демонтажу баллистических ракет. Северная Корея заявила, что подобные заявления являются нарушением ее суверенитета.