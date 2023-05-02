Отношения не изменятся: МИД Украины заявил, что выборы президента США ничего не поменяют

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об изменении взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном после выборов президента США в 2024 году.
Смена текущего правительства США не сможет кардинально повлиять на взаимоотношения Киева и Вашингтона, то есть они останутся такими же, как сейчас, заявил глава МИД в эфире телеканала «Рада». Кулеба также добавил, что нынешняя власть Штатов много сделала для поддержки Украины и навряд ли смена главы государства сможет изменить ситуацию.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на предстоящие выборы, пообещал пересмотреть условия финансовой и военной помощи Украине в случае своей победы. Он заявил, что продолжение этой поддержки будет зависеть от его дальнейшей встречи с президентом России Владимиром Путиным.