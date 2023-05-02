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Фанатка Киркорова накинулась на певца прямо во время концерта

Шоу-бизнес
Фанатка Киркорова накинулась на певца прямо во время концерта

Известный артист Филипп Киркоров подвергся нападению ярой фанатки прямо во время своего юбилейного концерта. Об этом сообщает издание 5-tv.ru.

Неизвестная женщина со спины подбежала к певцу, находившемуся в зале и принимавшему цветы от поклонников, и начала обнимать его. Издание сообщает, что девушка была переполнена эмоциями. Киркоров был ошеломлен таким поведением, но охранники быстро вмешались и оттеснили женщину от знаменитости. Сама фанатка объяснила свой поступок чрезмерной любовью к артисту.

Ранее СМИ сообщили, что Филипп Киркоров предложил комику Павлу Воле оценить качество его новых ягодиц. Такое предложение было сделано в связи с тем, что эпатажный артист прошел через серию пластических операций
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