Фанатка Киркорова накинулась на певца прямо во время концерта

Неизвестная женщина со спины подбежала к певцу, находившемуся в зале и принимавшему цветы от поклонников, и начала обнимать его. Издание сообщает, что девушка была переполнена эмоциями. Киркоров был ошеломлен таким поведением, но охранники быстро вмешались и оттеснили женщину от знаменитости. Сама фанатка объяснила свой поступок чрезмерной любовью к артисту.