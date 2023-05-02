Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, как можно оспорить призыв в армию

Издание LIFE пообщалось с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым и выяснило, как можно оспорить призыв на службу на законных основаниях.
Так, по мнению депутата, в отстаивании своих прав перед судом может сильно помочь единый реестр военнообязанных граждан, в котором можно будет посмотреть информацию не только об адресе, но и о здоровье человека.
«Каждый должен иметь возможность оспорить выводы комиссии в суде», - прокомментировал Журавлев.
Чтобы лично обжаловать решение комиссии, нужно подать заявление в военную прокуратуру. Ответ на жалобу поступит в течение 8-10 дней, что будет намного быстрее, если вы начнете судебное разбирательство.
Ранее стало известно, что уже более 50 тыс жителей России получили повестки во время весенней призывной кампании.