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Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, как можно оспорить призыв в армию

Общество
Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, как можно оспорить призыв в армию

Издание LIFE пообщалось с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым и выяснило, как можно оспорить призыв на службу на законных основаниях.

Так, по мнению депутата, в отстаивании своих прав перед судом может сильно помочь единый реестр военнообязанных граждан, в котором можно будет посмотреть информацию не только об адресе, но и о здоровье человека.

«Каждый должен иметь возможность оспорить выводы комиссии в суде», - прокомментировал Журавлев.

Чтобы лично обжаловать решение комиссии, нужно подать заявление в военную прокуратуру. Ответ на жалобу поступит в течение 8-10 дней, что будет намного быстрее, если вы начнете судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что уже более 50 тыс жителей России получили повестки во время весенней призывной кампании.
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