Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала правду о состоянии здоровья артиста

Советский и российский артист Евгений Петросян накануне оказался в больнице. Юморист развеял распространяемые в сети Интернет слухи о госпитализации и заявил, что проходил плановый осмотр. Его жена, Татьяна Брухунова, подтвердила, что Петросян здоров.
Супруга Петросяна заявила, что артист отправился в одну из московских клиник для прохождения обследования. По ее словам, у юмориста нет никаких проблем со здоровьем и соответственно его жизни ничего не угрожает, – пишет 5-tv.ru.
Ранее издание A42.RU сообщало об уходе из жизни в возрасте 68 лет актера и ведущего телепрограммы «Фазенда» Сергея Колесникова. Его супруга Мария Великанова заявила, что телеведущий скончался ночью от «инсульта или инфаркта».