Глава Минобороны Украины Резников заявил об успешной подготовке к контрнаступлению ВСУ

Ключевые моменты, которые должны быть соблюдены при подготовке к такой полномасштабной операции, Киев уже почти выполнил, а значит, встал на «финишную прямую» в организации и реализации контрнаступления. Таким образом уже в ближайшее время командование ВСУ сможет утвердить дату, детали и прочие аспекты операции, заявил глава Минобороны Алексей Резников на «24 телеканале».