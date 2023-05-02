Глава Минобороны Украины Резников заявил об успешной подготовке к контрнаступлению ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило об успехах в подготовке к контрнаступлению ВСУ. Однако дата наступления до сих пор остается загадкой даже для украинского командования.
Ключевые моменты, которые должны быть соблюдены при подготовке к такой полномасштабной операции, Киев уже почти выполнил, а значит, встал на «финишную прямую» в организации и реализации контрнаступления. Таким образом уже в ближайшее время командование ВСУ сможет утвердить дату, детали и прочие аспекты операции, заявил глава Минобороны Алексей Резников на «24 телеканале».
Ранее сообщалось, что телеканал CNN назвал причину переноса даты контрнаступления ВСУ. Одной из причин смены планов стала линия обороны с российской стороны, которая становится серьезной проблемой для техники украинской армии, так как располагается от Крыма до Донецка.