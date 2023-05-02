В России в 2023 году появится свой собственный дрон-почтальон

Генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин заявил, что на российском рынке в 2023 году появится беспилотный дрон-почтамат «ЭРИ», способный доставлять посылки без человеческой помощи.
Как сообщает издание РИА Новости, работа дрона может быть целиком независима от человеческих ресурсов. «ЭРИ» способен повысить скорость и качество доставки, самостоятельно забирая и отдавая посылки.
Отдельно отмечается компактность и мобильность дрона, позволяющая оформлять доставку даже в крайне труднодоступные места. Сам аппарат может работать на расстояние до 15 километров и перемещаться со скоростью до 60 километров в час.
«Главная ориентация в нашем подходе заключалась в том, чтобы сделать продукт максимально упрощенным в его конструкции», - комментирует анонс разработки Ряшин.
Ранее стало известно, что российская система ПВО сбила беспилотник над Крымом.