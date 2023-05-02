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Томская прокуратура запретила использование пяти водных транспортных средств

Общество
Томская прокуратура запретила использование пяти водных транспортных средств

Томская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о проведении проверки по исполнению требований безопасности судоходства. В результате был выдан запрет на эксплуатацию пяти судов, сообщает ведомство.

Заявляется, что собственники транспорта не провели необходимое техническое освидетельствование и не следили за состоянием плавсредств, что потенциально могло навредить жизни пассажира.

Прокуратура потребовала выдать запрет на использование данных транспортных средств. Требование ведомства было полностью удовлетворено с момента принятия судебных актов.

Ранее стало известно, что экипаж пропавшего в Красном море судна сошел на берег в порту Джибути.
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