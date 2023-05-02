Белый дом отказался пускать на мероприятие по окончанию Рамадана мэра Мохамеда Хайрулле

В Белом доме состоялось мероприятие по случаю окончания священного в исламской религии месяца Рамадан. Однако мэра Хайрулле не пустили на него. В официальном заявлении Секретной службы безопасности высокопоставленных лиц Белого дома заявили, что это решение принято в связи с «методами обеспечения безопасности». Дальнейшие комментарии и причины не предоставлялись. В заявлении также нет ни одного обоснования для запрета посещения мероприятия Хайрулле.