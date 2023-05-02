Белый дом отказался пускать на мероприятие по окончанию Рамадана мэра Мохамеда Хайрулле

Пресс-служба американского президента сообщила о невозможности впустить на свое мероприятие мэра города Проспект-Парк Мохамеда Хайрулле.
В Белом доме состоялось мероприятие по случаю окончания священного в исламской религии месяца Рамадан. Однако мэра Хайрулле не пустили на него. В официальном заявлении Секретной службы безопасности высокопоставленных лиц Белого дома заявили, что это решение принято в связи с «методами обеспечения безопасности». Дальнейшие комментарии и причины не предоставлялись. В заявлении также нет ни одного обоснования для запрета посещения мероприятия Хайрулле.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время этого мероприятия запретил разговаривать одному из гостей, который хотел рассказать про первого федерального судью, исповедавшего Ислам. В ответ на это Байден велел ему «заткнуться». Он отметил, что так бы сказала его мама.