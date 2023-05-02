Старейший автомобиль Германии смог пройти техосмотр с первого раза

130-летний Benz Victoria является собственностью музея города Айнбек. Сама машина больше напоминает карету и имеет целых шесть лошадиных сил с максимальной скоростью 30 километров в час. Автомобиль по заверению сотрудников музея даже почти не обслуживали, а только залили масло и стерли пыль.