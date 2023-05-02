Старейший автомобиль Германии смог пройти техосмотр с первого раза

Самый старый автомобиль Германии смог пройти технический осмотр и выехать на дорогу сообщило издание MEN TODAY.
130-летний Benz Victoria является собственностью музея города Айнбек. Сама машина больше напоминает карету и имеет целых шесть лошадиных сил с максимальной скоростью 30 километров в час. Автомобиль по заверению сотрудников музея даже почти не обслуживали, а только залили масло и стерли пыль.
Для выезда на общественные дороги на этом «монстре» понадобятся ручные сигналы для поворотов, потому что в конструкции машины поворотники не были предусмотрены.
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