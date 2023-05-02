Гидрометцентр России пообещал москвичам потепление до +18 градусов

Российский Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на вторник, 2 мая. Москвичей ждет потепление.
Сегодня, 2 мая, жители Москвы смогут насладиться теплой погодой на протяжении всего дня. Средняя температура днем составит +16 - +18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов. В Московской области прогноз не сильно отличается по дневной температуре – в среднем +13, однако по ночной уступает столице, так как температура опустится до -2 градусов, информирует Гидрометцентр на своем официальном сайте.
Ранее сообщалось, что всю ближайшую неделю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут заморозки, дожди и мокрый снег. До 8 мая температура не поднимется выше +9 градусов, а ночью будет опускаться до -3.