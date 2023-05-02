Гидрометцентр России пообещал москвичам потепление до +18 градусов

Сегодня, 2 мая, жители Москвы смогут насладиться теплой погодой на протяжении всего дня. Средняя температура днем составит +16 - +18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов. В Московской области прогноз не сильно отличается по дневной температуре – в среднем +13, однако по ночной уступает столице, так как температура опустится до -2 градусов, информирует Гидрометцентр на своем официальном сайте.