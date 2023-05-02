New York Post: Толпы мигрантов прорываются через границу США

Около 90 тысяч человек пересекли южную границу США за последние 10 дней. Об этом сообщает издание New York Post.
По данным пограничного патруля США, более 73 тысяч мигрантов легально попали на территорию страны. Еще 17 тысяч нелегальных переселенцев избежали обнаружения и въехали в страну. Отмечается, что еще около 50 тысяч человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы. За это время федералы также изъяли более 2624 фунтов (примерно 1190 килограммов) наркотиков. Кроме того, при попытках пересечь были задержаны: 19 сексуальных преступников, шесть членов банды и одного осужденного за убийство.
Ранее Италия объявила чрезвычайное положение из-за массового притока мигрантов. На территорию страны проникало около 1000 человек в день.