New York Post: Толпы мигрантов прорываются через границу США

По данным пограничного патруля США, более 73 тысяч мигрантов легально попали на территорию страны. Еще 17 тысяч нелегальных переселенцев избежали обнаружения и въехали в страну. Отмечается, что еще около 50 тысяч человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы. За это время федералы также изъяли более 2624 фунтов (примерно 1190 килограммов) наркотиков. Кроме того, при попытках пересечь были задержаны: 19 сексуальных преступников, шесть членов банды и одного осужденного за убийство.