Синоптик Роман Вильфанд предсказал заморозки и мокрый снег в Санкт-Петербурге

В течение следующей недели ждать потепления петербуржцам не стоит. С 3 мая горожан и гостей Северной столицы ожидают заморозки, дождь и мокрый снег. Пик понижения температуры будет 5 мая, когда она опустится до -3 градусов. На выходных отдохнуть от холода и задержавшихся заморозков не получится, так как температура не поднимется выше +9, а также вероятны дожди, приводит слова Вильфанда ТАСС.