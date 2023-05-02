Синоптик Роман Вильфанд предсказал заморозки и мокрый снег в Санкт-Петербурге

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на ближайшую неделю.
В течение следующей недели ждать потепления петербуржцам не стоит. С 3 мая горожан и гостей Северной столицы ожидают заморозки, дождь и мокрый снег. Пик понижения температуры будет 5 мая, когда она опустится до -3 градусов. На выходных отдохнуть от холода и задержавшихся заморозков не получится, так как температура не поднимется выше +9, а также вероятны дожди, приводит слова Вильфанда ТАСС.
Ранее сообщалось, что центр погоды «Фобос» пообещал жителям Москвы похолодание на майских праздниках. Температура будет опускаться до -3 градусов, а в среднем будет держаться на отметке в -2 градуса. Всего ожидается три пика заморозков: 2, 4 и 5 мая. Вероятно, ближе к концу недели можно ожидать повышения температуры.