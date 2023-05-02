CNN: Топливный кризис на Кубе вызывает волнения среди населения страны

Издание CNN заявило о волнениях среди населения Кубы, вызванных сильнейшим топливным кризисом в стране.
Так, сообщается об очередях на заправки, тянущихся на кварталы. Люди стоят даже у станций где топлива уже нет.
«Это нелегко. Они продают слишком мало, всего 40 литров. Этого мне хватает только на один день работы», - заявил обычный таксист из Гаваны, ждавший свою очередь за топливом почти двое суток.
Считается, что кризис может быть связан с отсутствием поставок нефти из Венесуэлы, где тоже разворачивается сильнейший экономический кризис.
Так, специалисты полагают, что нехватка топлива только усилила «экономическую агонию» всего Карибского бассейна
Ранее аналитик Багманов высказал свое мнение по поводу скачков цен на нефть.