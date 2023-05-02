Доверие полностью рухнуло: Блогер Мария Погребняк рассказала о кризисном периоде в браке

Блогер Мария Погребняк рассказала о периоде в семейной жизни, когда она и ее супруг и футболист Павел Погребняк приблизились к разводу. Более 15 лет назад их любовный союз на некоторое время вступил в тяжелый кризис.
Проблемы в браке случились в момент резкого развития футбольной карьеры Погребняка. Спортсмен в то время начал получать слишком много внимания от посторонних женщин, что никак не могло сказаться на поведении Марии.
Она честно призналась, что иногда не могла себя контролировать и ставила ультиматумы супругу лишь бы тот вернулся домой. Погребняк подчеркнула, что доверие в их семье тогда «полностью рухнуло». Выходу из такой ситуации способствовало занятие девушкой саморазвитием и переключением внимания, – пишет 5-tv.ru.
Ранее НСН сообщил, что у актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. Новорожденная получила имя Луэтта Айсли Томам Уиллис.