Доверие полностью рухнуло: Блогер Мария Погребняк рассказала о кризисном периоде в браке

Она честно призналась, что иногда не могла себя контролировать и ставила ультиматумы супругу лишь бы тот вернулся домой. Погребняк подчеркнула, что доверие в их семье тогда «полностью рухнуло». Выходу из такой ситуации способствовало занятие девушкой саморазвитием и переключением внимания, – пишет 5-tv.ru.