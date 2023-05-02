Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Дандыкин: Россия использует тактику Курской битвы

Политика
Эксперт Дандыкин: Россия использует тактику Курской битвы

Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал тактику российских войск в зоне СВО и сравнил ее с действиями РККА под Курском в 1943 году. Мнением эксперта поделилось издание URA.RU.

Он обратил внимание на то, что Россия проводит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск Вооруженных сил Украины. Военный эксперт сравнивает эту ситуацию с Курской битвой летом 1943 года. По словам Дандыкина, удары приходятся на штабы, скопления войск, а также по складам топлива и боеприпасов, что может привести к дефициту и срыву наступления ВСУ. Это также создает преграды для украинского флота и помогает российским войскам отражать атаки.

Ранее специалист высказался о переданных Украине танках Challenger 2. Он считает, что бронетехника не сможет существенно изменить положение ВСУ.
россия Украина спецоперация россии на украине украинский кризис спецоперация на Украине специальная военная операция на Украине украинская политика
Военкоры ФАН