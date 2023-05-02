Эксперт Дандыкин: Россия использует тактику Курской битвы

Он обратил внимание на то, что Россия проводит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск Вооруженных сил Украины. Военный эксперт сравнивает эту ситуацию с Курской битвой летом 1943 года. По словам Дандыкина, удары приходятся на штабы, скопления войск, а также по складам топлива и боеприпасов, что может привести к дефициту и срыву наступления ВСУ. Это также создает преграды для украинского флота и помогает российским войскам отражать атаки.