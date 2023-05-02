«Заткнись, мальчик»: Президент США Джо Байден снова возмутил общество, но теперь еще и мусульман

Президент США Джо Байден запретил говорить гостю на мероприятии в Белом доме, который хотел рассказать о судье-мусульманине.
В Белом доме проходило мероприятие, посвященное окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Один гостей хотел рассказать о первом федеральном судье, который исповедовал ислам, однако Байден не дал ему этого сделать.
«Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», - заявил Байден в ответ на попытку гостя начать рассказ о судье.
Ранее сообщалось, что во время мероприятия с Ассоциацией корреспондентов в Белом доме Байден пошутил насчет увольнения журналиста Fox News Такера Карлсона. Президент заявил - Вашингтон проделал много работы, однако она еще не завершена. После этого он добавил, что в прочем работа завершена для Карлсона, так как его уволили. После этого присутствующие в зале замолчали.