«Заткнись, мальчик»: Президент США Джо Байден снова возмутил общество, но теперь еще и мусульман

Ранее сообщалось, что во время мероприятия с Ассоциацией корреспондентов в Белом доме Байден пошутил насчет увольнения журналиста Fox News Такера Карлсона. Президент заявил - Вашингтон проделал много работы, однако она еще не завершена. После этого он добавил, что в прочем работа завершена для Карлсона, так как его уволили. После этого присутствующие в зале замолчали.