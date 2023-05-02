Пионер разработок в области искусственного интеллекта предупредил о надвигающейся опасности

Разработчик чат-ботов и искусственного интеллекта доктор Джеффри Хинтон покинул Google после десяти лет работы в связи с растущей угрозой дезинформации, созданной с помощью передовых технологий, разработанных им самим.
Как утверждает издание The New York Times, теперь Хинтон сожалеет о «деле всей его жизни».
«Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой», - заявил доктор в ходе интервью.
Google потратил $44 млн на приобретение компании, основанной доктором Хинтоном и двумя его учениками. Их разработка привела к созданию еще более мощных технологий, включая новых чат-ботов, вроде ChatGPT и Google Bard.
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