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Пионер разработок в области искусственного интеллекта предупредил о надвигающейся опасности

Технологии
Пионер разработок в области искусственного интеллекта предупредил о надвигающейся опасности

Разработчик чат-ботов и искусственного интеллекта доктор Джеффри Хинтон покинул Google после десяти лет работы в связи с растущей угрозой дезинформации, созданной с помощью передовых технологий, разработанных им самим.

Как утверждает издание The New York Times, теперь Хинтон сожалеет о «деле всей его жизни».

«Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой», - заявил доктор в ходе интервью.

Google потратил $44 млн на приобретение компании, основанной доктором Хинтоном и двумя его учениками. Их разработка привела к созданию еще более мощных технологий, включая новых чат-ботов, вроде ChatGPT и Google Bard.

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