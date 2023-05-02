Ходил с разорванной мышцей: Артист Александр Олешко оказался в инвалидном кресле

Актер Александр Олешко некоторое время назад получил сильную травму ноги. Во время телевизионного шоу на одном из каналов актриса Лариса Гузеева запечатлела на камеру момент, когда артиста со сцены увозили на инвалидной коляске.
Гузеева сообщила, что последствия от полученной Олешко травмы наступили не сразу, он долгое время не обращался за медицинской помощью. Актер на протяжении двух недель ходил с разорванной мышцей, теперь же ему приходится передвигаться с помощью коляски, – пишет 5-tv.ru.
Ранее НСН сообщал об автомобильной аварии с участием автобуса и бензовоза на 110 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Водитель автобуса не смог оценить допустимое расстояние до соседнего транспорта. В результате столкновения пострадали девять человек.