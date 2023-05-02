Ходил с разорванной мышцей: Артист Александр Олешко оказался в инвалидном кресле

Гузеева сообщила, что последствия от полученной Олешко травмы наступили не сразу, он долгое время не обращался за медицинской помощью. Актер на протяжении двух недель ходил с разорванной мышцей, теперь же ему приходится передвигаться с помощью коляски, – пишет 5-tv.ru.