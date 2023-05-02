Sky News: Украина должна ограничить отражение атак ради экономии

На данный момент вооруженные силы Украины ожидают поставки новых систем Patriot, которые пока что находятся в Польше. На их транспортировку и установку требуется время и не мало, поэтому ВСУ придется учиться контролировать свои запасы за счет размеренного отражения ракет ВС РФ. Таким образом, украинским солдатам придется пропускать часть атак российской стороны и терпеть их в связи с текущим дефицитом ПВО и ожиданием новых поставок, приводит слова Кларка Sky News.