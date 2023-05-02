Шесть человек погибли в результате аварии во время пылевой бури в Америке

Как сообщает издание РИА Новости, на дороге в момент инцидента была практически нулевая видимость. Возраст пострадавших - от двух до восьмидесяти лет. Основной причиной аварии был назван очень сильный ветер, который и сдувал сухую землю с полей фермеров и таким образом начал пылевую бурю.