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Шесть человек погибли в результате аварии во время пылевой бури в Америке

Происшествия
Шесть человек погибли в результате аварии во время пылевой бури в Америке

Шесть человек погибли и больше тридцати пострадали в результате аварии более сотни автомобилей во время пылевой бури в американском штате Иллинойс.

Как сообщает издание РИА Новости, на дороге в момент инцидента была практически нулевая видимость. Возраст пострадавших - от двух до восьмидесяти лет. Основной причиной аварии был назван очень сильный ветер, который и сдувал сухую землю с полей фермеров и таким образом начал пылевую бурю.

Ранее стало известно о ДТП в Нижегородской области. В результате происшествия погибло четыре человека. Причиной инцидента стало лопнувшее колесо у прицепа.
США авария пылевая буря
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