Он утверждает, что союзники Украины больше не хотят иметь дело с этой страной. Ни ЕС, ни НАТО не хотят видеть Украину в своих союзах, поэтому ей придется отстаивать свои интересы самостоятельно. Соскин также предупреждает, что Украина не может рассчитывать на помощь в виде денег или оружия от США, поскольку «к лету все закончится». Он также заявляет, что Украина нуждается в четырех-пяти миллиардах долларов в месяц для выплаты пенсий, их негде получить.