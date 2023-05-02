Политолог и бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил, что украинский лидер, Владимир Зеленский, был предан западными союзниками. Об этом сообщает издание «Царьград».
Он утверждает, что союзники Украины больше не хотят иметь дело с этой страной. Ни ЕС, ни НАТО не хотят видеть Украину в своих союзах, поэтому ей придется отстаивать свои интересы самостоятельно. Соскин также предупреждает, что Украина не может рассчитывать на помощь в виде денег или оружия от США, поскольку «к лету все закончится». Он также заявляет, что Украина нуждается в четырех-пяти миллиардах долларов в месяц для выплаты пенсий, их негде получить.
Ранее Соскин предрек провал украинского контрнаступления. Он считает, что для подобной операции у Киева нет ни оружия, ни личного состава.