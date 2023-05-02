Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о соответствии Молдавии стандартам НАТО

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о том, по каким характеристикам Молдавия соответствует НАТО.
Кишинев соответствует стандартам Североатлантического альянса в контексте военного уровня страны, как минимум, потому, что каждый офицер среднего и высшего звена в Молдавии проходил дополнительные военные курсы, адаптированные по канонам НАТО, приводят слова Игнатьева «Известия».
Он отметил, что к 2030 году Молдова планирует перейти на полностью контрактную армию и избавиться от срочной службы.
Ранее сообщалось, что один из руководителей оппозиционной партии Молдавии «Шор» Марина Таубер была задержана в аэропорту 1 мая. Во время попытки сесть на рейс до Израиля девушку остановила полиция. Ей предъявили обвинения в незаконном финансировании партии. Предположительно, ее арест стал политическим заказом.