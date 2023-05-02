Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о соответствии Молдавии стандартам НАТО

Ранее сообщалось, что один из руководителей оппозиционной партии Молдавии «Шор» Марина Таубер была задержана в аэропорту 1 мая. Во время попытки сесть на рейс до Израиля девушку остановила полиция. Ей предъявили обвинения в незаконном финансировании партии. Предположительно, ее арест стал политическим заказом.