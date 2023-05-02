Стала известна категория граждан, кому положена надбавка к пенсии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что вышедшие на пенсию до первого января 2015 года россияне могут получить надбавку за воспитание детей. Об этом сообщает информационное агентство «ПРАЙМ».
Россияне могут обратиться за получением выплат в МФЦ, Социальный фонд, на «Госуслуги» или на «Почту России». Такой возможностью располагают те, кто вырастил от двух детей, не осуществлял трудовую деятельность во время декрета, и на данный момент имеет минимальный стаж. При первом ребенке за один год будет начислено 1,8 балла, а за полтора – 2,7 балла.
Ранее RT сообщил об ущербе инфраструктуре французских городов из-за манифестаций против пенсионной реформы. Убытки оцениваются в 1,6 миллиона евро.