Стала известна категория граждан, кому положена надбавка к пенсии

Россияне могут обратиться за получением выплат в МФЦ, Социальный фонд, на «Госуслуги» или на «Почту России». Такой возможностью располагают те, кто вырастил от двух детей, не осуществлял трудовую деятельность во время декрета, и на данный момент имеет минимальный стаж. При первом ребенке за один год будет начислено 1,8 балла, а за полтора – 2,7 балла.