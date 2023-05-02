Власти Израиля допустили возможность возвращения экстренной репатриации из России

Министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что при усилении волны эмиграции в страну, власти рассмотрят возможность возобновления работы программы экстренной репатриации из России.
Центры экстренной репатриации способствовали ускоренному получению статуса репатрианта. На данный момент для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь действует возможность такого вида эмиграции только в «особых гуманитарных случаях».
Сообщается, что репатрианты, приехавшие в Израиль до 15 апреля и не завершившие процедуру изменения статуса, могут сделать это, воспользовавшись услугами организации «Натив» и управления регистрации населения, – пишет «РБК».
Ранее RT сообщил, что хоккеист «Динамо» из Соединенных Штатов Америки Бреннан Менелл пожелал вступить в гражданство Российской Федерации. Об этом заявил спортивный директор хоккейного клуба Алексей Сопин.