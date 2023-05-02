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Власти Израиля допустили возможность возвращения экстренной репатриации из России

Общество
Власти Израиля допустили возможность возвращения экстренной репатриации из России

Министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что при усилении волны эмиграции в страну, власти рассмотрят возможность возобновления работы программы экстренной репатриации из России.

Центры экстренной репатриации способствовали ускоренному получению статуса репатрианта. На данный момент для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь действует возможность такого вида эмиграции только в «особых гуманитарных случаях».

Сообщается, что репатрианты, приехавшие в Израиль до 15 апреля и не завершившие процедуру изменения статуса, могут сделать это, воспользовавшись услугами организации «Натив» и управления регистрации населения, – пишет «РБК».

Ранее RT сообщил, что хоккеист «Динамо» из Соединенных Штатов Америки Бреннан Менелл пожелал вступить в гражданство Российской Федерации. Об этом заявил спортивный директор хоккейного клуба Алексей Сопин.
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