Полковник Чмутин назвал главную преграду для украинского контрнаступления

Он сообщил, что большой проблемой является даже просто форсирование Днепра. Каховское водохранилище шире Днепра и по сути представляет собой крупное море. Это делает переправу через него практически невозможной. Полковник запаса также подчеркнул, что Вооруженные силы России укрепились на левом берегу Днепра и создали плотную оборону, используя современные технологии и средства, такие как фортификационные сооружения, беспилотные летательные аппараты и спутники.