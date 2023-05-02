Полковник Чмутин назвал главную преграду для украинского контрнаступления

Каховское водохранилище станет наиболее сложной точкой при форсировании Днепра Вооруженными Силами Украины, считает полковник запаса Юрий Чмутин. Мнением эксперта поделилось издание URA.RU.
Он сообщил, что большой проблемой является даже просто форсирование Днепра. Каховское водохранилище шире Днепра и по сути представляет собой крупное море. Это делает переправу через него практически невозможной. Полковник запаса также подчеркнул, что Вооруженные силы России укрепились на левом берегу Днепра и создали плотную оборону, используя современные технологии и средства, такие как фортификационные сооружения, беспилотные летательные аппараты и спутники.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл планы ВСУ по проведению отвлекающих маневров. Он уверен, что ВСУ попытаются переправить десант через Днепр.