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Лос-Анджелес потратит $1,3 млрд на решение проблем бездомных перед предстоящей Олимпиадой

Весь мир
Лос-Анджелес потратит $1,3 млрд на решение проблем бездомных перед предстоящей Олимпиадой

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что власти города планируют потратить $1,3 млрд на решение проблемы с бездомными людьми, перед предстоящими Олимпийскими играми. Об этом сообщил сайт издания sports.ru.

По словам мэра, место для жилья найдут примерно 40 тысяч бездомных в городе. Данное предложение она уже обсудила с президентом США Джо Байденом.

«Мы пытаемся заложить основу для того, что станет очень значительным сокращением бездомности», - сообщила Басс журналистам

Общая сумма, запланированная на благоустройство города, составит $13 млрд.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону призвал спортсменов из России не ехать на Олимпиаду-2024.
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