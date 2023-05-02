Лос-Анджелес потратит $1,3 млрд на решение проблем бездомных перед предстоящей Олимпиадой

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что власти города планируют потратить $1,3 млрд на решение проблемы с бездомными людьми, перед предстоящими Олимпийскими играми. Об этом сообщил сайт издания sports.ru.
По словам мэра, место для жилья найдут примерно 40 тысяч бездомных в городе. Данное предложение она уже обсудила с президентом США Джо Байденом.
«Мы пытаемся заложить основу для того, что станет очень значительным сокращением бездомности», - сообщила Басс журналистам
Общая сумма, запланированная на благоустройство города, составит $13 млрд.
Ранее олимпийский чемпион по биатлону призвал спортсменов из России не ехать на Олимпиаду-2024.