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Политик Тьерри Мариани обвинил Европарламент в безразличии к диверсии на «Северных потоках»

Политика
Политик Тьерри Мариани обвинил Европарламент в безразличии к диверсии на «Северных потоках»

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани прокомментировал нежелание представителей Европы разбираться с виновниками диверсии на «Северных потоках».

Европарламент не хочет выяснять детали и подробности аварии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток-2». Это демонстрирует абсолютное нынешнее безразличие к заявлениям ряда политиков о необходимости создания комиссии по расследованию. Несмотря на то, что осенью, когда стало известно об аварии, все публичные заявления Европарламента были связаны именно с намерениями найти виновных в этой катастрофе, приводит слова Мариани «Известия».

Ранее сообщалось, что немецкий депутат Севима Дагделена назвала бездействие стран Европы в вопросе расследования диверсии на «Северных потоках» демонстрацией бессилия коллективного Запада. Она отметила, что таким образом становится ясно о политической принадлежности многих стран, так как они повторяют действия США.
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