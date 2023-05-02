Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани прокомментировал нежелание представителей Европы разбираться с виновниками диверсии на «Северных потоках».
Европарламент не хочет выяснять детали и подробности аварии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток-2». Это демонстрирует абсолютное нынешнее безразличие к заявлениям ряда политиков о необходимости создания комиссии по расследованию. Несмотря на то, что осенью, когда стало известно об аварии, все публичные заявления Европарламента были связаны именно с намерениями найти виновных в этой катастрофе, приводит слова Мариани «Известия».
Ранее сообщалось, что немецкий депутат Севима Дагделена назвала бездействие стран Европы в вопросе расследования диверсии на «Северных потоках» демонстрацией бессилия коллективного Запада. Она отметила, что таким образом становится ясно о политической принадлежности многих стран, так как они повторяют действия США.