Европарламент не хочет выяснять детали и подробности аварии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток-2». Это демонстрирует абсолютное нынешнее безразличие к заявлениям ряда политиков о необходимости создания комиссии по расследованию. Несмотря на то, что осенью, когда стало известно об аварии, все публичные заявления Европарламента были связаны именно с намерениями найти виновных в этой катастрофе, приводит слова Мариани «Известия».