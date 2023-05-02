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Ретро-«Спартак» обыграл ретро-«Динамо» в ходе исторического матча

Спорт
Ретро-«Спартак» обыграл ретро-«Динамо» в ходе исторического матча

«Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» со счетом 2:0. Матч проходил в честь 80-летия победы в Сталинградской битве и был оформлен под историческую встречу двух команд под названием «На руинах Сталинграда».

Агентство РБК Спорт сообщает, что голы забили Роман Павлюченко на 51-й минуте и Александр Самедов на 59-й минуте игры.

Тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что основной целью матча было не только напомнить об историческом событии, но и показать хороший, крепкий футбол.

«Если зрители после сегодняшнего матча уйдут довольными, значит мы свою миссию выполнили», - комментирует он победу своей команды.

Сообщается, что оригинальный матч окончился счетом 1:0 в пользу сталинградского «Динамо».

Ранее стало известно о варварском поведении австралийского футболиста во время матча.
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