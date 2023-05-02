Расцветка детских нарядов творческого коллектива вызвала скандал в Татарстане

Представители Дома культуры, где проходил концерт, заявили, что не видят в этом политики и использование этих костюмов было случайным. Они отметили, что район, где проходил концерт, довольно бедный, поэтому это единственные доступные наряды. Фотографии с мероприятия были удалены. В заведении сообщили, что больше не будут использовать эти костюмы.