Расцветка детских нарядов творческого коллектива вызвала скандал в Татарстане

Детский коллектив в Татарстане подвергся критике за использование костюмов желто-синего цвета, которые ассоциируются с флагом Украины. Об этом сообщает издание 116.RU.
Пользователей Сети возмутил первомайский концерт, на котором дети станцевали на фоне надписи «За мир» в желто-синих костюмах. Они используются уже более 10 лет потому, что у коллектива нет денег на другие. Комментаторы считают, что такой выбор цвета был неуместен на официальном мероприятии.
Представители Дома культуры, где проходил концерт, заявили, что не видят в этом политики и использование этих костюмов было случайным. Они отметили, что район, где проходил концерт, довольно бедный, поэтому это единственные доступные наряды. Фотографии с мероприятия были удалены. В заведении сообщили, что больше не будут использовать эти костюмы.
Ранее украинский флаг был поднят у Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Он был быстро сорван неравнодушным гражданином.