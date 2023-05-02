Врач Евгений Арзамасцев рассказал россиянам о самом опасном виде шашлыка

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о негативном влиянии неправильной термической обработки шашлыка на организм человека.
Свинина содержит крайне много жиров, которые значительно повышают уровень холестерина. От них нельзя избавиться даже при обработке мяса ножом, так как жиры содержатся в свинине на молекулярном уровне. Таким образом, свиной шашлык сам по себе опасен, но становится гораздо хуже, если его пережарить. В таком случае разрушается белок, который при попадании в желудок может спровоцировать воспаление, информирует «Москва 24».
Ранее сообщалось, что врачи порекомендовали отказаться от красного мяса, так как оно содержит в себе большое количество жиров. В первую очередь стоит отказаться от сосисок и бекона, которые после обработки оказывают негативное влияние на организм из-за нитратов и натрия.