Врач Евгений Арзамасцев рассказал россиянам о самом опасном виде шашлыка

Свинина содержит крайне много жиров, которые значительно повышают уровень холестерина. От них нельзя избавиться даже при обработке мяса ножом, так как жиры содержатся в свинине на молекулярном уровне. Таким образом, свиной шашлык сам по себе опасен, но становится гораздо хуже, если его пережарить. В таком случае разрушается белок, который при попадании в желудок может спровоцировать воспаление, информирует «Москва 24».