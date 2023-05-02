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Дизайнер Юлия Янина назвала модельера Вячеслава Зайцева «ледоколом» на пути становления русской моды

Общество
Дизайнер Юлия Янина назвала модельера Вячеслава Зайцева «ледоколом» на пути становления русской моды

Основатель модного дома YANINA Юлия Янина рассказала о своих впечатлениях от карьеры российского дизайнера Вячеслава Зайцева. Она назвала его «первопроходцем» российской моды.

Дизайнер рассказала, что для модельеров более молодых поколений Зайцев был «ледоколом», проложившим дорогу отечественному дизайну одежды. Он смог сформировать идею русского искусства через народную культуру, наследие и традиции. Янина заявила, что Зайцев вывел русский стиль на уровень высокого искусства и прославил российских женщин и культуру, – пишет 5-tv.ru.

Ранее URA.RU рассказал о словах журналиста Владимира Познера по поводу смерти Вячеслава Зайцева. Он назвал дизайнера «целой эпохой», который заложил основы моды в советской и современной России.
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