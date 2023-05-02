Дизайнер Юлия Янина назвала модельера Вячеслава Зайцева «ледоколом» на пути становления русской моды

Дизайнер рассказала, что для модельеров более молодых поколений Зайцев был «ледоколом», проложившим дорогу отечественному дизайну одежды. Он смог сформировать идею русского искусства через народную культуру, наследие и традиции. Янина заявила, что Зайцев вывел русский стиль на уровень высокого искусства и прославил российских женщин и культуру, – пишет 5-tv.ru.