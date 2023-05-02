Кокорин вырвал победу у «Пафоса» на чемпионате Кипра по футболу

Как сообщает издание РБК Спорт, победный гол российский футболист забил на 85-й минуте игры. Остальные мячи в ходе матча забили спортсмен «Ариса» Яннис Гомик на 61-й минуте и игрок «Пафоса» Жайро да Сильва на 70-й минуте игры. На данный момент «Арис» лидирует в турнирной таблице со счетом в 67 очков.