Кокорин вырвал победу у «Пафоса» на чемпионате Кипра по футболу

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», забил финальный мяч в ворота противника и вырвал победу у «Пафоса». Матч закончился со счетом 2:1.
Как сообщает издание РБК Спорт, победный гол российский футболист забил на 85-й минуте игры. Остальные мячи в ходе матча забили спортсмен «Ариса» Яннис Гомик на 61-й минуте и игрок «Пафоса» Жайро да Сильва на 70-й минуте игры. На данный момент «Арис» лидирует в турнирной таблице со счетом в 67 очков.
Контракт Кокорина будет действовать до конца сезона. О намерении продлить аренду игрока кипрский футбольный клуб пока не сообщал.
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