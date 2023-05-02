Царьград: Под Артемовском убит сын известного украинского режиссера

Он воевал в составе 92-й отдельной мехбригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая известна своей нацистской идеологией, отмечает издание. В ней часто находят приют иностранные неонацисты. Событие произошло еще в конце апреля, но о нем стало известно только сейчас. Иван Войтюк, отец погибшего, является автором ряда картин: «Так не бывает», «Загадай желание», «Платон Ангел», «Возвращается муж из командировки».