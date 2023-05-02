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Царьград: Под Артемовском убит сын известного украинского режиссера

Политика
Царьград: Под Артемовском убит сын известного украинского режиссера

Заместитель командира роты, Владимир Войтюк погиб на бахмутовском направлении во время минометного обстрела со стороны российских военных. Об этом сообщает издание «Царьград».

Он воевал в составе 92-й отдельной мехбригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая известна своей нацистской идеологией, отмечает издание. В ней часто находят приют иностранные неонацисты. Событие произошло еще в конце апреля, но о нем стало известно только сейчас. Иван Войтюк, отец погибшего, является автором ряда картин: «Так не бывает», «Загадай желание», «Платон Ангел», «Возвращается муж из командировки».

Ранее СМИ сообщили, что в районе Кременной был убит украинский журналист Александр Бондаренко. Он принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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