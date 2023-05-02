Теледива Ольга Бузова сообщила об отсутствии страха набрать лишний вес

Российская певица Ольга Бузова является сторонницей здорового образа жизни – она постоянно следит за питанием и работает над фигурой. Сейчас теледива отдыхает в Риме и не исключает вероятности вернуться в Россию с лишним весом.
Бузова заявила, что совсем не боится поправиться на пару килограммов во время отпуска в Италии, тем более она считает «грехом» отказ от наслаждения местной кухней. Звезда подчеркнула, что сможет легко избавиться от лишнего веса, когда вернется к занятиям в спортивном зале. Она также попросила подписчиков в социальных сетях не называть ее «жирной», – пишет 5-tv.ru.
Ранее сайт URA.RU рассказал о правилах выбора мяса для шашлыка. В первую очередь, покупателю необходимо обратить внимание на состав продукта – в него не должны входить фосфаты и пищевая добавка E450, а само мясо должно быть первой категории.