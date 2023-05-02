Теледива Ольга Бузова сообщила об отсутствии страха набрать лишний вес

Бузова заявила, что совсем не боится поправиться на пару килограммов во время отпуска в Италии, тем более она считает «грехом» отказ от наслаждения местной кухней. Звезда подчеркнула, что сможет легко избавиться от лишнего веса, когда вернется к занятиям в спортивном зале. Она также попросила подписчиков в социальных сетях не называть ее «жирной», – пишет 5-tv.ru.